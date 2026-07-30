Ana Maria Păcuraru, mesaj-manifest pentru fermieri și jandarmi: „Sunt oameni disperați, nu sunt răufăcători”

Publicat 30 iul. 2026, 11:23 Sursă realitatea.net

Potestele masive ale fermierilor au adus din nou România în punctul în care disperarea oamenilor din agricultură se întâlnește direct cu forțele de ordine. În acest context, jurnalista Ana Maria Păcuraru transmite un mesaj-manifest atât fermierilor, cât și jandarmilor: „Oamenii ăștia nu sunt inamicul vostru. Sunt românii pe care ați jurat să-i apărați.”

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