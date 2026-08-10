Deficitul comercial al României a scăzut la 16,4 miliarde euro în primul semestru din 2026

Scădere ușoară a deficitului comercial la jumătatea anului 2026. Datele oficiale ale INS indică un sold negativ de 16.459,9 milioane euro în primele șase luni, valoare mai mică cu 332,1 milioane euro față de intervalul similar din 2025.
România a înregistrat un deficit al balanței comerciale de 16.459,9 milioane euro în primele șase luni din 2026, valoare în scădere cu 2% (332,1 milioane euro) față de aceeași perioadă a anului trecut, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS). În prima jumătate a anului, exporturile au devansat ușor ritmul de creștere al importurilor, chiar dacă luna iunie a adus o accelerare vizibilă a achizițiilor din străinătate.
Luna iunie aduce o extindere a deficitului lunar, pe fondul avansului importurilor
În luna iunie 2026, exporturile FOB au însumat 8.701,6 milioane euro, în timp ce importurile CIF au urcat la 11.662,9 milioane euro. Această evoluție a generat un deficit comercial lunar de 2.961,3 milioane euro.
Comparativ cu luna iunie 2025, exporturile au crescut cu 5,9%, însă importurile au consemnat un avans superior, de 9,9%, marcând o intensificare a schimburilor comerciale la începutul verii.
Balanța la 6 luni: Exporturile au depășit 49 de miliarde de euro
Cumulat în primul semestru (1 ianuarie – 30 iunie 2026), exporturile FOB ale României au atins valoarea de 49.037,8 milioane euro, înregistrând o creștere de 3,0% față de intervalul similar din 2025.
De cealaltă parte, importurile CIF s-au ridicat la 65.497,7 milioane euro, având un avans mai temperat, de 1,7%. Ritmul mai susținut al exporturilor la nivelul întregului semestru a permis astfel reducerea ușoară a deficitului total al balanței comerciale.
Mașinile și echipamentele de transport domină schimburile internaționale
Structura comerțului exterior rămâne puternic ancorată în sectorul industrial. Potrivit INS, grupele de produse cu cele mai mari ponderi în derularea schimburilor au fost:
Mașinile și echipamentele de transport: 46,8% din totalul exporturilor și 36,5% din totalul importurilor.
Alte produse manufacturate: 27,2% din totalul exporturilor și 27,3% din totalul importurilor.
Împreună, aceste două categorii de bunuri generează aproape trei sferturi din totalul livrărilor externe ale țării.
Uniunea Europeană rămâne principalul partener comercial al țării
Liaziunile comerciale cu statele membre ale Uniunii Europene (UE27) continuă să dețină o pondere majoritară în totalul schimburilor în S1 2026:
Comerțul intra-UE27: Expedierile (exporturile) au însumat 35.448,5 milioane euro (72,3% din total), iar introducerile (importurile) au ajuns la 48.174,2 milioane euro (73,6% din total).
Comerțul extra-UE27: Schimburile cu țări din afara spațiului comunitar au înregistrat 13.589,3 milioane euro la export (27,7% din total) și 17.323,5 milioane euro la import (26,4% din total).