Dezvăluiri controversate la Rizea TV despre un proiect imobiliar

Publicat 15 sept. 2026, 18:51 Actualizat 15 sept. 2026, 18:57

Într-o ediție recentă a emisiunii difuzate de Rizea TV, Cristian Rizea a prezentat o serie de afirmații și întrebări privind unele proiecte rezidențiale din București, susținând că acestea ar ridica semne de întrebare în privința stadiului lucrărilor și a modului în care sunt gestionate investițiile.

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