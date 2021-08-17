Economia României a crescut cu 13,6%, în ultimul an, și cu 1,8% în Trimestrul II din 2021, față de primul trimestru. Este cea mai mare creștere anuală de când există date privind PIB-ul (1987), dar ea se raportează la perioada stării de urgență, în care economia s-a oprit parțial.

Potrivit INSSE, în Trimestrul II din 2021, PIB-ul României a înregistrat:

O creştere cu +13,0% pe seria brută şi cu +13,6% pe seria ajustată sezonier, față de același trimestru din 2021 ;

O creștere trimestrială de +1,8%, față de Trimestrul I din 2021;

O creștere semestrială (primele șase luni) de +6,5%, pe seria brută şi de +6,2% pe seria ajustată sezonier, față de prima jumătate a anului 2020.

Din datele verificate de Biziday rezultă că din 1987, de când se calculează PIB (în perioada anterioară indicatorul era PNB), nu a mai existat o astfel de creștere trimestrială anualizată. Recordul de până acum era în ultimul trimestru din 2004, când PIB-ul a crescut cu +12,6%.

Institutul Național de Statistică a revizuit de la +2,9% la +2,5% creșterea anualizată a PIB pe primul trimestru din 2021 și precizează că “estimările semnal precum şi cele provizorii ale Produsului intern brut trimestrial sunt afectate de dificultăţile create de criza pandemică şi de instituirea stării de urgenţă şi a stării de alertă. Aceste dificultăţi au fost legate de colectarea datelor de bază care reprezintă intrări pentru conturile naţionale şi s-au concretizat printr-o creştere a ratei de non-răspuns”.

