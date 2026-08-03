Etichetarea conținutului generat de AI devine obligatorie în UE pentru companii

Conținutul de tip deepfake și alte materiale generate de inteligența artificială trebuie etichetate, odată cu intrarea în vigoare a normelor extinse ale Uniunii Europene privind transparența în domeniul AI.
Legea amplă a Uniunii Europene pentru folosirea inteligenței artificiale intră în vigoare în mai multe etape.
Începând de acum, firmele trebuie să se asigure că sistemele lor AI, precum roboții conversaționali, le indică în mod clar utilizatorilor că interacționează cu o inteligență artificială.
De asemenea, imaginile și textele create cu ajutorul AI trebuie să fie însoțite de o etichetă care să precizeze acest lucru.
Cerința poate fi respectată prin integrarea unor marcaje care să permită identificarea ușoară a conținutului generat de AI.
Companiile care nu se conformează riscă amenzi mari.
Normele mai prevăd că operatorii sistemelor AI trebuie să informeze persoanele atunci când acestea sunt expuse la:
Deepfake-urile, în centrul atenției
„Inteligența artificială generativă permite crearea dezinformării la o scară fără precedent, adaptarea acesteia pentru anumite categorii de public și răspândirea cu o viteză remarcabilă”, a declarat un oficial al Uniunii Europene.
În condițiile în care AI face „din ce în ce mai dificil pentru noi toți să deosebim ceea ce este real de ceea ce este sintetic”, normele UE urmăresc să „păstreze capacitatea cetățenilor de a avea încredere în ceea ce văd, aud și citesc”, a adăugat oficialul, citat de Euronews.
O preocupare specială pentru Uniunea Europeană o reprezintă deepfake-urile: texte, imagini, înregistrări video și sunete care par autentice, dar sunt generate sau modificate cu ajutorul inteligenței artificiale.
Regulile se aplică materialelor realizate în scopuri profesionale. UE insistă că persoanele care folosesc inteligența artificială exclusiv în scop personal nu vor fi afectate.
Textele care urmăresc să informeze publicul cu privire la subiecte de interes general vor trebui, de asemenea, etichetate atunci când sunt realizate cu AI fără supraveghere editorială umană.
Sistemele AI deja existente au termen până la 2 decembrie 2026 pentru a se adapta noilor reguli. Sunt prevăzute excepții pentru operele „artistice, creative, satirice sau de ficțiune”.
UE exercită presiuni asupra companiilor
Uniunea Europeană a fost criticată pentru introducerea unor cerințe suplimentare pentru mediul de afaceri și a unor reguli care, în cele din urmă, ar putea determina etichetarea unei mari părți a conținutului, pe fondul utilizării tot mai răspândite a inteligenței artificiale în Europa.
„Am auzit că implementarea va fi foarte, foarte dificilă. Dar cred că auzim adesea acest lucru în legătură cu cerințele de conformitate. Și totuși, lumea continuă să funcționeze și găsim soluții”, a declarat Ashley Casovan, reprezentantă a International Association of Privacy Professionals.
Marile companii tehnologice ale lumii au început deja să introducă propriile etichete, anticipând noile reguli.
TikTok, de exemplu, le solicită de mai mulți ani creatorilor să marcheze imaginile, materialele audio și videoclipurile generate de AI. Compania afirmă că peste trei miliarde de materiale sunt deja etichetate prin intermediul instrumentelor și tehnologiilor de detectare.
Meta a introdus, la rândul său, eticheta „Informații AI” pe Instagram și Facebook pentru postările care folosesc această tehnologie.
Google a semnat codul de conduită al UE privind transparența în domeniul AI și afirmă că lucrează împreună cu alte companii, precum Nvidia, OpenAI și Apple, la dezvoltarea unor instrumente de marcare digitală.
Karen Massin, reprezentanta Google, avertizează însă asupra unei „complexități de reglementare” care ar putea avea efecte contrare celor urmărite și „riscă să îi deruteze pe oamenii pe care aceste reguli ar trebui să îi ajute”.
„Dacă mediul online va fi inundat de etichete AI suprapuse și de informări juridice, oamenilor le va fi mai greu să obțină contextul clar de care au nevoie”, a adăugat ea.