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Economie· 2 min citire
Strategia naţională pentru conservarea biodiversităţii și legea integrităţii, în dezbatere
Parlamentul României
Publicat3 aug. 2026, 08:54
Actualizat3 aug. 2026, 08:55
Sursărealitatea.net
Ambele proiecte sunt jaloane din PNRR.
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