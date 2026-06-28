Gheorghe Piperea critică guvernarea și politicile fiscale: „România, aproape de faliment”

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea susține că România este administrată prin „management de criză”, cu politici reactive, împrumuturi masive și risipă bugetară, afirmând că actualele măsuri guvernamentale împing țara spre un risc de „faliment”.
Gheorghe Piperea afirmă că România a fost administrată în ultimii ani printr-un „management de criză”, fără politici publice coerente pe termen lung.
"Conducerea prin management de criză este un joc între salvator și dușman (deseori, dușmanul este participant voluntar la joc), în care guvernele nu fac politici publice și nici planificare strategică pe termen mediu sau lung, ci reacționează la crize cu ordonanțe de urgență, legi trecute prin Parlament fără dezbatere (prin 'asumarea' răspunderii) și cheltuieli de avarie. Astfel de guverne nu rezolvă cauzele structurale ale crizelor. Nici nu își propun. Stingând focul, distrug și mai mult, dar, între timp, unii, puțini, fac bani, iar alții, foarte puțini, fac ceva mult mai prețios: acumulează control și resurse", a transmis europarlamentarul într-un comunicat.
Acesta susține că aceste guverne nu rezolvă cauzele structurale ale problemelor economice, ci doar le amână, generând costuri suplimentare.
Buget, venituri și deficit
Europarlamentarul afirmă că România a avut, începând din 2020, un buget mediu de aproximativ 650 de miliarde de lei anual, la care s-au adăugat fonduri europene și împrumuturi.
„Banii intră continuu în sac. Ar putea fi de trei-patru ori mai mulți dacă nu s-ar practica sistematic evaziunea și ‘optimizarea’ fiscală sub privirile binevoitoare ale statului”, a declarat Piperea.
Critici la adresa politicilor guvernamentale
Acesta susține că actualul executiv prezintă bugetul ca fiind „responsabil”, dar realitatea ar indica probleme structurale. Piperea a afirmat, totodată, că „interimatul prelungit dincolo de limitele Constituției arată că, de fapt, se amână sau se încearcă evitarea rectificării bugetare din august”, care ar putea evidenția agravarea situației economice.
Cheltuieli pentru apărare și sprijin extern
Europarlamentarul critică și nivelul cheltuielilor pentru apărare și sprijinul acordat Ucrainei.
„28 de miliarde de euro în cei patru ani de la declanșarea războiului din Ucraina. A cheltuit acești bani ineficient (unele achiziții vor fi livrate peste cinci sau chiar zece ani), pe armament scump (contractare directă, cu partener impus, fără licitație), prost și învechit”, a afirmat Piperea.
El susține că o parte din echipamente ar fi fost ulterior donate Ucrainei. De asemenea, el afirmă că ajutorul acordat Ucrainei nu ar fi suficient de transparent: „Totul este secret de stat, situație unică în grupul susținătorilor financiari ai Ucrainei”.
Propuneri privind politica economică
În context, Piperea cere suspendarea sprijinului financiar și militar extern până la reducerea deficitului bugetar sub 3% din PIB.
„De aceea, este urgentă suspendarea oricărui ajutor financiar sau militar către Ucraina (...) până la revenirea la un deficit bugetar de sub 3% din PIB”, a mai declarat acesta. El propune limitarea ajutoarelor de stat pentru marile companii și reevaluarea subvențiilor acordate corporațiilor.
Critici la adresa colectării fiscale
În opinia sa, digitalizarea fiscală nu a adus rezultatele așteptate, iar România continuă să aibă probleme majore la colectarea TVA.
„Gradul de necolectare a TVA rămâne cel mai mare din Uniunea Europeană: 30%”, a spus Piperea, menționând că o creștere a colectării ar reduce presiunea asupra bugetului și ar permite finanțarea unor cheltuieli sociale, inclusiv pensii. Totodată, acesta afirmă că autoritățile fiscale ar trebui să se concentreze pe marile lanțuri economice și evaziunea de amploare, nu pe micii contribuabili.