Alertă în Marea Neagră! Drone rusești, descoperite lângă Neptun Deep. Anunțul făcut de Armata Română

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 12 aug. 2026, 19:28

Forțele Navale Române au intervenit în zona Neptun Deep după descoperirea unor drone maritime despre care autoritățile spun că sunt de proveniență rusească. Potrivit șefului Statului Major al Forțelor Navale, ambarcațiunile fără echipaj au fost identificate și neutralizate pentru a elimina orice posibil pericol.

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