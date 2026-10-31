Majorări de până la 22% pentru facturile la electricitate și gaze

Prețurile la energie electrică ar putea crește cu 10-22% în perioada următoare, conform datelor ANRE. Pentru gazele naturale destinate casnicilor, costurile rămân stabilizate până în martie 2027.
Ofertele furnizorilor de energie electrică indică o tendință de creștere a tarifelor între 10% și 22%, potrivit datelor publicate pe site-ul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE). Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a declarat într-un interviu pentru Digi24 că majorările vor afecta atât gospodăriile, cât și companiile.
Consumatorii ale căror contracte expiră în perioada imediat următoare sau cei care își schimbă furnizorul ar putea resimți majorările mai rapid. Prețul final al energiei include costul propriu-zis al energiei, tarifele reglementate și taxele.
Gaze naturale: preț administrativ până în 2027
Situația diferă pentru gazele naturale destinate consumatorilor casnici. Legislația actuală prevede un mecanism de preț administrativ valabil până la 31 martie 2027, care stabilește condițiile de vânzare a gazelor produse în România către furnizori.
Ministrul Energiei a precizat că acest preț administrativ este mai mic decât nivelul plafonat anterior, ceea ce ar trebui să mențină facturile gospodăriilor relativ stabile față de anul trecut. Totuși, valoarea plătită depinde și de consumul efectiv, care crește în sezonul rece.
Impact asupra companiilor
Pentru firmele și alți consumatori noncasnici, perspectiva este mai puțin favorabilă. Prețul gazelor tranzacționate pe piața pentru ziua următoare s-a dublat față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit ministrului.
Această evoluție nu implică automat dublarea facturilor companiilor, dar firmele cu contracte expirate sau legate de prețurile zilnice pot înregistra majorări de peste 20%. Costurile suplimentare cu energia ar putea influența cheltuielile de producție și, implicit, prețurile bunurilor și serviciilor.
Ministerul Energiei lucrează la mecanisme pentru a limita impactul scumpirilor asupra consumatorilor. Au fost constituite grupuri de lucru pentru energia electrică, gazele naturale și sprijinirea consumatorilor vulnerabili. Măsurile propuse trebuie analizate și avizate de instituțiile competente, inclusiv de Consiliul Concurenței și, după caz, de autoritățile europene.