Ministrul Agriculturii susține plafonarea preţurilor alimentelor! Costuri umflate pe drumul de la fermă spre raft

Plafonarea este o soluție atâta vreme cât nu afectează producătorul

Ministrul Agriculturii a declarat că plafonarea preţurilor alimentelor rămâne o soluţie pe care ministerul pe care îl conduce o ia în calcul. Acesta a subliniat însă că nu vrea ca printr-o astfel de măsură să afecteze producătorii. Adrian Chesnoiu susţine că preţurile sunt umflate de cei care intervin pe lanţ după producător.

„Prețul la energie și la gaz reprezintă un risc major pentru derularea activităților în agricultură. Am analize la Ministerul Agriculturii care îmi arată că de la prețul cu care pleacă la poarta fermei un produs și până la raft există diferențe între 30 și 60% la anumite produse.La o pâine care pleacă cu 1,1 - 1,3 lei de la fabrică ajunge la 2,1 - 2,2 lei pe raft”, a spus Adrian Chesnoiu.„Susţin plafonarea preţurilor, dar v-am spus în ce condiţii. Este o soluţie plafonarea atâta vreme cât nu afectează producătorul. Avem mai multe scenarii de intervenţie la minister, cu care să intervenim în situaţii de criză. Uitaţi-vă la situaţia geopolitică din jur! Nu pot, ca ministru al Agriculturii, să nu am astfel de scenarii”, a adăugat ministrul.