Economie· 1 min citire

Prețul gazelor în Europa a atins maximul ultimilor patru ani, iar apropierea iernii pune presiune și mai mare

Facturile românilor vor crește

Facturile românilor vor crește

Realitatea de Calarasi
Scris deRealitatea de Calarasi
Publicat1 sept. 2026, 08:37
SursăRealitatea.net

Prețul mediu lunar al gazelor naturale în Europa a atins în luna august cel mai ridicat nivel de la sfârșitul anului 2022, pe fondul nivelului redus al stocurilor înaintea iernii și al perturbării transportului de gaze naturale lichefiate (GNL) prin Strâmtoarea Ormuz. O analiză TASS arată că prețurile au crescut cu aproape 90% față de august 2025 și cu 17% față de luna precedentă a acestui an.

Creșterea prețurilor este asociată în principal cu perturbările aprovizionării generate de conflictul din Orientul Mijlociu și cu restricționarea severă a transporturilor de GNL prin Strâmtoarea Ormuz, arată TASS, citat de Euronews Franța.

Înaintea conflictului din zona Golfului, prin strâmtoare tranzitau volume reprezentând aproape 20% din oferta mondială de GNL, iar noua escaladare a tensiunilor dintre SUA și Iran în lunile iulie și august au amplificat incertitudinile privind revenirea fluxurilor la niveluri normale.

În acest context, Financial Times relata că prețurile gazelor llichefiate în nord-vestul Europei au urcat la cele mai ridicate niveluri din ianuarie 2023, în condițiile în care continentul încearcă simultan să-și refacă stocurile înaintea sezonului rece.

La sfârșitul lunii august, instalațiile de stocare din Uniunea Europeană erau umplute în proporție de aproximativ 65%, potrivit datelor Gas Infrastructure Europe citate de presa europeană, nivel semnificativ inferior celui obișnuit pentru această perioadă a anului.

Un nivel redus al stocurilor nu înseamnă automat că Europa va rămâne fără gaze în timpul iernii, însă diminuează rezerva de siguranță a sistemului și crește vulnerabilitatea pieței la perioade de frig sever, întreruperi ale aprovizionării sau noi episoade geopolitice.


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