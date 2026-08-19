Economie· 1 min citire

Șoferii români de TIR pot da examenul de profesionist în limba română, în Germania

Foto: Arhiva

Foto: Arhiva

Realitatea de Calarasi
Scris de Realitatea de Calarasi Publicat: 19 aug. 2026, 11:26

Începând cu 18 august 2026, Germania a introdus noi reguli care ușurează accesul șoferilor profesioniști, inclusiv al românilor.

Examenul de calificare de bază accelerată poate fi susținut acum în nouă limbi străine: albaneză, engleză, arabă, croată, poloneză, română, rusă, turcă și ucraineană.

Până acum, acesta era disponibil doar în germană. Măsura vizează integrarea mai rapidă a șoferilor străini pe piața muncii.

Durata examenului practic a fost redusă de la 120 la 90 de minute, iar secțiunea de gestionare a situațiilor critice a fost eliminată, aliniindu-se la standardele europene minime. Testarea vederii pentru categoriile grele (C, C1, CE, D) poate fi făcută și de opticieni, nu doar de medici.

Posesorii de permise ucrainene și muntenegrene le pot converti în documente germane fără examene suplimentare. Programul de schimb al permiselor germane vechi, emise înainte de 2013, rămâne în vigoare până în 2033. Aceste modificări sprijină atât piața muncii, cât și integrarea șoferilor din alte țări.

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