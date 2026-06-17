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Calendarul învestirii Guvernului Veștea: când ar putea prelua oficial puterea noul Executiv - SURSE

Premierul desemnat Adria Veștea

Premierul desemnat Adria Veștea

Scris deStoica Marian
Publicat17 iun. 2026, 08:37
Actualizat17 iun. 2026, 08:43
Sursărealitatea.net

Se conturează pașii pentru instalarea Guvernului Veștea.

Potrivit surselor citate de Realitatea PLUS, astăzi ar urma să fie prezentată lista completă a miniștrilor, iar în cursul zilei aceștia vor fi audiați în comisiile de specialitate din Parlament. În paralel, continuă negocierile pentru asigurarea unei majorități care să susțină noul Executiv.

Mâine ar urma să aibă loc votul decisiv din Parlament pentru învestirea Guvernului.

Dacă va obține sprijinul necesar, Cabinetul condus de Adrian Veștea ar putea depune jurământul și convoca chiar mâine seară prima ședință de guvern, marcând astfel finalul perioadei de negocieri și incertitudine politică.

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