Negocierile privind formarea unui nou guvern bat pasul pe loc. Noi consultări la Cotroceni, așteptate după mijlocul lunii august -SURSE
Guvernul României
România ar putea avea un guvern cu puteri depline abia în această toamnă, în condițiile în care partidele politice nu au ajuns încă la un acord privind formula de guvernare și majoritatea parlamentară necesară pentru susținerea unui nou Executiv. Potrivit surselor Realitatea PLUS, liderii formațiunilor politice sunt așteptați să reia discuțiile cu președintele Nicușor Dan după data de 15 august, când ar urma să fie analizate variantele pentru formarea unei majorități parlamentare și desemnarea unui nou prim-ministru. Până la finalizarea negocierilor, Guvernul condus de Ilie Bolojan își continuă mandatul, premierul aflându-se la conducerea Executivului de aproape 100 de zile.
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