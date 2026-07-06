Radu Drăgușin pleacă de la Tottenham. Mutarea la Fiorentina, aproape de finalizare

Publicat 6 iul. 2026, 10:14 Sursă realitatea.net

Radu Drăgușin urmează să părăsească Tottenham, la doi ani și jumătate de la transferul care l-a adus în Premier League. Fundașul internațional român va schimba echipa chiar în această vară, după ce zvonurile despre o plecare circulaseră deja din iarnă, când viitorul la Tottenham era deja unul incert.

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