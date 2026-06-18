Advertising
Politica· 2 min citire
Despăgubiri de peste 1.000.000 RON, cerute artizanilor care au orchestrat abuzurile împotriva Realitatea PLUS. Avocatul Matei Ștefănescu explică cum vor răspunde solidar membrii CNA
Foto/Arhivă
Publicat18 iun. 2026, 14:16
Actualizat18 iun. 2026, 14:33
Compania PHG Media Invest a inițiat o acțiune în instanță împotriva unor membri actuali ai Consiliul Național al Audiovizualului (CNA), printre care Valentin Jucan, Monica Gubernat și Mircea Toma, pentru ca aceștia să răspundă personal pentru toate abuzurile săvârșite.
Citește și
- 18:26Tribunalul Ilfov admite cererea taberei Veștea: liberalii care îl susțin pe premierul desemnat nu mai pot fi dați afară din PNL
- 17:14Primele declarații ale lui Ciprian Ciucu după ieșirea de la DNA: „Nu am nimic de ascuns”
- 16:32Mohamad Murad (AUR): „Ultimele variante sunt ori guvern de uniune națională, ori alegeri anticipate” – declarații în exclusivitate la Realitatea Plus
- 16:02Rusia ar putea direcționa aproape jumătate din buget către război. Cheltuielile militare ar urma să crească drastic
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Calarasi și pe Google News