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Politica· 1 min citire
Florin Manole: Principala concluzie de la Cotroceni - Ministerele Muncii, Sănătății și Educației să se pună de acord pe o variantă îmbunătățită
Florin Manole
Publicat12 aug. 2026, 08:10
Sursărealitatea.net
Fostul ministru al Muncii Florin Manole (PSD) a transmis, marți, că principala concluzie a discuțiilor de la Palatul Cotroceni a fost că Ministerele Muncii, Sănătății și Educației trebuie să se pună de acord în legătură cu o variantă îmbunătățită a legii salarizării.
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