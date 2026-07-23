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Ilie Bolojan, întrebat dacă își dă demisia. Răspunsul premierului interimar a venit fără ezitare

Ilie Bolojan. Foto: Profimedia

Ilie Bolojan. Foto: Profimedia

Realitatea de Calarasi
Scris de Realitatea de Calarasi Publicat: 23 iul. 2026, 20:48

Premierul interimar Ilie Bolojan a fost întrebat dacă s-a gândit să plece din fruntea Guvernului, în contextul situației economice dificile și al tensiunilor politice. Acesta a respins ideea unei demisii și a susținut că schimbarea premierului nu ar rezolva problemele cu care se confruntă România.

Bolojan: „Dacă mâine aș pleca, nu se rezolvă nicio problemă”

Ilie Bolojan a declarat că prioritatea este existența unui Executiv stabil, capabil să continue proiectele aflate în derulare.

"Dacă mâine aș pleca, nu se rezolvă nicio problemă. Problema se rezolvă în condițiile în care ai un guvern stabil. Ori nu eu am contribuit la această situație", a declarat Ilie Bolojan.

Guvernul pregătește legislația pentru PNRR

Premierul interimar a explicat că Executivul lucrează în această perioadă la proiectele legislative necesare pentru implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență, precizând că acestea trebuie pregătite pe baza unor date tehnice solide.

"Guvernul, cu posibilitățile pe care le are, lucrează în fiecare zi pentru a pregăti adoptarea de către Parlament a legislației PNRR, asigurând datele tehnice. Gândiți-vă că, fără a asigura date tehnice la proiecte complexe, n-ai cum să vii cu propuneri fezabile, și lucrăm în acest scop", a adăugat Bolojan.

Mesajul transmis la final

Întrebat din nou despre posibilitatea unei retrageri din funcție, Ilie Bolojan a spus că soluția este stabilitatea politică și continuarea activității Guvernului, nu schimbarea premierului.

"Dar pentru asta trebuie să existe înțelepciune, mai puține claxoane și mai multă muncă și responsabilitate", a încheiat Bolojan.

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