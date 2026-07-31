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Actualitate· 1 min citire
Alerte meteo de caniculă. COD GALBEN și PORTOCALIU
Alertă meteo de caniculă
Publicat31 iul. 2026, 10:55
Sursărealitatea.net
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o avertizare Cod portocaliu de caniculă pentru patru judeţe şi o atenţionare Cod galben pentru 14 judeţe, valabile până sâmbătă, la ora 10:00.
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