Nicușor Dan convoacă consultări la Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier: calendarul discuțiilor cu partidele

Publicat 23 iun. 2026, 10:06 Sursă realitatea.net

Președintele Nicușor Dan a invitat marți partidele parlamentare la consultări la Palatul Cotroceni, în vederea desemnării unui nou candidat pentru funcția de prim-ministru, după ce Guvernul propus de Adrian Veștea nu a primit votul de încredere al Parlamentului.

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