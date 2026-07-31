Advertising
Actualitate· 2 min citire
Reacția clubului Dinamo după tragicul accident din Argeș: Un membru al staff-ului medical a murit, antrenorul Adrian Ropotan este în spital
Accident grav în Argeș
Publicat31 iul. 2026, 13:16
Sursărealitatea.net
Clubul Dinamo trece prin momente dificile după ce echipa secundă a fost implicată, vineri, într-un accident rutier grav în timp ce se afla în cantonament la Câmpulung. În urma impactului, Constantin Covaciu, membru al staff-ului medical al formației, și-a pierdut viața, iar antrenorul Adrian Ropotan a suferit o fractură deschisă la mână și este internat, fiind în afara oricărui pericol.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 13:10Alertă privind SMS-urile false despre plata parcării. Anunț pentru șoferi asupra unei noi metode de fraudă online
- 12:18AUR solicită Guvernului Republicii Moldova să reanalizeze anularea concertului de Ziua Limbii Române
- 11:20Echipa secundă a lui Dinamo, implicată într-un accident rutier grav! Adrian Ropotan a fost resuscitat
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Calarasi și pe Google News