Nicușor Dan participă la reuniunea informală a Consiliului European de la Dublin, dedicată provocărilor inteligenței artificiale

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 13 nov. 2026, 18:05

Nicușor Dan participă joi, 13 noiembrie 2026, la reuniunea informală a Consiliului European de la Dublin. Liderii europeni analizează impactul inteligenței artificiale și perspectivele pentru pacea din Ucraina.

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