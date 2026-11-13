Anca Alexandrescu îl atacă dur pe George Simion înaintea protestului: „De ce nu aveți curajul să vă asumați organizarea?”

Scris de Daniel Onescu Publicat: 13 nov. 2026, 10:20

Anca Alexandrescu l-a criticat dur pe liderul AUR, George Simion, în contextul protestului anunțat pentru sâmbătă, 14 noiembrie, la București. Realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” i-a reproșat acestuia că nu își asumă direct organizarea manifestației și că îi îndeamnă pe oameni să iasă în stradă fără să le explice, în opinia sa, toate riscurile. Jurnalista a ridicat și întrebări despre mesajele trimise de partid pentru mobilizarea participanților.

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