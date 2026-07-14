Advertising
Politica· 1 min citire
PSD nu dă încă undă verde noii legi a salarizării. Mesajul transmis de Florin Manole
Florin Manole
Publicat14 iul. 2026, 07:35
SursăRealitatea PLUS
Florin Manole vine cu o reacție în privința noii legi a salarizării, după discuțiile de la Palatul Cotroceni. Fostul ministru al Muncii a scos în evidență faptul că PSD trebuie să vadă o formă finală a acesteia ca să decidă dacă o votează sau nu. Sindicaliștii se întâlnesc cu reprezentanții partidului AUR miercuri, iar cu cei ai UDMR, vineri.
Citește și
- 10:22Guvernul, obligat să desecretizeze ajutorul militar și financiar pentru Ucraina
- 10:18Florin Popovici (deputat AUR): „Suveranitatea nu se declară, se finanțează. România este la o treaptă de categoria „junk”, iar costul neîncrederii îl plătesc românii din facturi”
- 10:13Scenariul care aruncă în aer negocierile politice: Nicușor Dan nu exclude alegerile anticipate
- 09:47Nicușor Dan merge la Kiev pentru Summitul Ucraina-Europa de Sud-Est. Agenda discuțiilor
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Calarasi și pe Google News