SUA reiau blocada porturilor iraniene. Decizia intră în vigoare marți noaptea, la ordinul lui Donald Trump

Publicat 14 iul. 2026, 07:42 Sursă Realitatea.Net

Statele Unite vor relua marți, de la ora 20:00 GMT (23:00, ora României), blocada porturilor iraniene, a anunțat Comandamentul Central al armatei americane (CENTCOM). Măsura vine în urma deciziei președintelui Donald Trump de a reimpune noi restricții ca răspuns la atacurile lansate de Iran.

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