Șeful CIA a mers la Moscova pentru a descuraja Rusia să atace NATO

Publicat 27 aug. 2026, 07:56 Sursă realitatea.net

Călătoria neobișnuită a directorului CIA, John Ratcliffe, la Moscova în această săptămână a avut ca scop avertizarea Rusiei împotriva oricărui atac care ar viza NATO, au anunțat miercuri mai multe publicații americane, după ce președintele SUA, Donald Trump, a încercat să minimizeze importanța acestei vizite, notează AFP.

Distribuie articolul