Legea Salarizării, modificată după discuțiile de la Cotroceni

Publicat 26 aug. 2026, 12:56 Sursă Realitatea PLUS

Care este noua forma modificată a legii salarizării după discuțiile de ieri de la Cotroceni? Pe ultima sută, prevederile referitoare la sporuri au fost modificate așa cum au cerut unele sindicate, dar valoarea de referință a rămas la 4.000 de lei.

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