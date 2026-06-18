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Politica· 2 min citire
Tribunalul Ilfov admite cererea taberei Veștea: liberalii care îl susțin pe premierul desemnat nu mai pot fi dați afară din PNL
Adrian Veștea
Tribunalul Ilfov a admis cererea taberei lui Adrian Veștea și a suspendat două decizii adoptate de Biroul Permanent al Partidului Național Liberal, potrivit informațiilor apărute joi.
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