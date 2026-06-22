Advertising
Sanatate· 2 min citire
Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru: Explicația medicală a somnolenței de după masă
Realitatea Medicală / Nicole Păcuraru
Publicat22 iun. 2026, 10:47
Actualizat22 iun. 2026, 12:17
Într-o nouă ediție a emisiunii Realitatea Medicală, Nicole Păcuraru discută despre unul dintre cele mai frecvente fenomene ale organismului: starea de somnolență care apare după masă. Care sunt cauzele, când este normală și când poate ascunde probleme de sănătate, aflați în această ediție.
Citește și
- 10:28Alimentul consumat seara care poate îmbunătăți somnul. Ce au descoperit cercetătorii
- 07:54Cum să ai un somn odihnitor în timpul caniculei. Temperatura ideală pentru dormitor: recomandările specialiștilor
- 16:43Cod galben de caniculă și instabilitate atmosferică. Temperaturile urcă la 36 de grade, furtuni și grindină în mai multe zone
- 14:58Realitatea Medicală, cu Nicole Păcuraru. De luni până vineri, în Matinalul Realitatea Plus – VIDEO
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Calarasi și pe Google News