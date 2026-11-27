Publicat 27 nov. 2026, 10:03 Actualizat 27 nov. 2026, 10:05

Poți face sport de câteva ori pe săptămână și, totuși, să îți pui sănătatea în pericol dacă petreci prea mult timp pe scaun. Statul prelungit în poziția șezut poate afecta circulația sângelui și este asociat cu un risc crescut de probleme metabolice și cardiovasculare. Într-o nouă ediție „Realitatea Medicală”, cu Nicole Păcuraru, aflăm de ce este important să întrerupem perioadele lungi de sedentarism și cum ne pot ajuta câteva minute de mișcare.

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