Adolescent de 16 ani, arestat preventiv pentru viol asupra unei fete de 17 ani, într-un centru social din Călărași

Un adolescent de 16 ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile într-un dosar de viol asupra unei minore, într-un centru social din Călărași.
Un adolescent în vârstă de 16 ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat într-un dosar de viol asupra unei minore de 17 ani. Potrivit procurorilor, incidentul s-ar fi petrecut într-un centru de servicii sociale din județul Călărași, aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC).
Conform informațiilor comunicate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Călărași, fapta ar fi avut loc în seara zilei de 28 septembrie 2026, în jurul orei 19:00, în incinta centrului social.
Adolescentul este cercetat pentru viol asupra unui minor
Anchetatorii susțin că băiatul ar fi comis acte de natură sexuală împotriva voinței adolescentei, după care ar fi constrâns-o fizic să întrețină un act sexual cu penetrare.
În urma cercetărilor efectuate în acest caz, la 8 octombrie 2026, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Călărași au dispus reținerea adolescentului pentru 24 de ore.
În aceeași zi, procurorul de caz a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale pentru infracțiunea de viol săvârșit asupra unui minor.
Judecătoria Călărași a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile
La 9 octombrie 2026, procurorii au solicitat arestarea preventivă a adolescentului pentru o perioadă de 30 de zile. Propunerea a fost admisă de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Călărași.
Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-ar fi produs fapta.
Arestarea preventivă reprezintă o măsură procesuală și nu echivalează cu o condamnare definitivă. Persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție, potrivit legii.