Procurorii britanici susțin că frații Tate ar putea fugi înaintea audierii pentru eliberarea pe cauțiune

Procurorii britanici cer unei instanțe americane să respingă cererea influencerului Andrew Tate și a fratelui său, Tristan, de a fi eliberați din închisoare în timp ce se desfășoară procedura de extrădare, înainte de o audiere privind arestarea preventivă.
Frații Andrew și Tristan Tate ar putea a fugi înaintea audierii lor pentru eliberarea pe cauțiune, susțin procurorii britanici citați de BBC.
Procurorii cer respingerea cererii fraților Tate
Procurorii cer unei instanțe americane să respingă cererea celor doi de a fi eliberați din închisoare în timp ce se desfășoară procedura de extrădare, înainte de o audiere privind arestarea preventivă.
Andrew și Tristan Tate reprezintă un „risc de fugă”
CPS a declarat că frații prezintă un „risc de fugă”. De asemenea, ar încerca să interfereze cu martorii din acest caz, conform documentelor depuse la instanță.Frații Tate sunt reținuți în Florida de la arestarea lor de luna trecută, după ce Serviciul Procuraturii Coroanei (CPS), care se ocupă de cazuri penale în Anglia și Țara Galilor, a dezvăluit 38 de acuzații împotriva lor. Ambii au negat că ar fi făcut vreo infracțiune.
Audierea de joi va stabili dacă frații vor rămâne în închisoare pe durata procedurilor judiciare, arată sursa.
Andrew și Tristan Tate se confruntă cu un total de 59 de capete de acuzare. Acestea includ viol și infracțiuni legate de trafic sexual și imagini indecente cu minori.
Atât procurorii, cât și avocații apărării au depus luni noi documente la tribunalul federal din Districtul Sudic al Floridei.
Avocații fraților Tate au recunoscut că eliberarea pe cauțiune în procedurile internaționale de extrădare a fost neobișnuită. Totuși, aceștia au spus că frații nu au dat dovadă de niciun motiv să creadă că intenționează să se sustragă urmăririi penale.
Ce se arată în documentele depuse de procurori
Documentele depuse includ o cerere din partea Ambasadei Marii Britanii la Washington, trimisă Departamentului de Stat al SUA. Aceasta conține refuzul de eliberare pe cauțiune, potrivit aceleiași surse.
De asemenea, au fost depuse documente care evidențiază presupusele riscuri în cazul în care frații Tate sunt eliberați pe cauțiune.
„Atât Andrew, cât și Tristan Tate au la dispoziție resurse semnificative, atât financiare, cât și pe rețelele de socializare”, au argumentat procurorii.