Avocatul Vlad Tobă, acuzații grave la adresa CNA: „Membrii Consiliului atacă politica editorială și încalcă libertatea de exprimare”

După luni de presiuni și decizii controversate ale Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), instanța dă dreptate postului de televiziune Realitatea Plus. Avocatul Vlad Tobă a explicat în direct impactul juridic al ultimei decizii pronunțate de Curtea de Apel București, subliniind că interpretările eronate ale reglementatorului pot atrage răspunderea juridică a celor implicați.
Războiul juridic dintre Realitatea Plus și Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) atinge un nou prag tensionat. După seria de victorii obținute în instanță de postul TV, avocatul Vlad Tobă cere intervenția urgentă a Parlamentului, acuzând că unii membri ai CNA își depășesc atribuțiile legale și încearcă să impună cenzura prin atacuri directe la politica editorială a postului.
Deciziile recente ale Curții de Apel București au blocat sancțiunile drastice emise de CNA împotriva Realitatea Plus, confirmând că interpretarea legii de către reglementator a fost una eronată. Avocatul Vlad Tobă avertizează că abuzurile repetate periclitează libertatea de exprimare și impun tragerea la răspundere a celor responsabili.
Obligația CNA în fața Parlamentului: Rapoarte de activitate și control parlamentar
Echipa juridică a postului de televiziune subliniază că activitatea membrilor CNA nu este deasupra legii și că instituția trebuie să răspundă în fața comisiilor parlamentare de specialitate.
„Conform dispozițiilor Legii 504/2002, Consiliul Național al Audiovizualului are obligația să prezinte rapoarte Parlamentului. Mai mult decât atât, există o comisie parlamentară care are obligația de a analiza conduita și modalitatea în care CNA emite deciziile. Este de natura evidenței faptul că membrii consiliului pot și trebuie să fie supuși rigorilor instituite de Parlament”, a explicat avocatul Vlad Tobă.
Imparțialitatea membrilor CNA, pusă sub semnul întrebării
Reprezentantul legal al televiziunii a semnalat un conflict grav de interese și o lipsă evidentă de obiectivitate din partea unor reprezentanți ai reglementatorului din audiovizual, aspect ce atrage răspunderea personală a acestora.
Dezacord public cu linia editorială: Avocatul a punctat că doi membri CNA și-au exprimat public ostilitatea față de politica editorială a postului Realitatea Plus.
Încălcarea dreptului la liberă exprimare: Atacarea deciziilor editoriale reprezintă o depășire directă a atribuțiilor legale ale autorității.
Immixtiune nelegală: CNA nu are dreptul constituțional sau legal de a dicta sau sancționa opiniile și orientarea editorială ale unui radiodifuzor.
„Este arhicunoscută poziția exprimată de doi membri ai CNA în legătură cu politica editorială a Realitatea Plus, în sensul în care se află în total dezacord cu aceasta. Asta atestă încălcarea dreptului la liberă exprimare. Nu poate CNA, ca unică autoritate în domeniu, să-și exprime puncte de vedere sau să impună direcții cu privire la politica editorială”, a concluzionat Vlad Tobă.