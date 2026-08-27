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Minor folosit ca paravan de traficanții de droguri din Arad

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Calarasi
Scris de Realitatea de Calarasi Publicat: 27 aug. 2026, 08:33

10 persoane reținute, printre care și membrii unei familii care vindeau substanțe interzise prin intermediul unui copil

O amplă operațiune a autorităților din județul Arad a scos la iveală detalii șocante despre modul de operare al unei grupări infracționale locale. Polițiștii de la IPJ Arad și procurorii DIICOT au descins la 14 adrese, în urma cărora au fost reținute zece persoane – nouă bărbați și o femeie. Aceștia sunt suspectați de procurare, manipulare și vânzare de droguri de risc și mare risc pe parcursul acestui an.

Percheziții și substanțe confiscate

În timpul anchetei, s-a descoperit că doi dintre membrii rețelei, un bărbat și o femeie care fac parte din aceeași familie, au implicat în activitățile lor ilicite un minor în vârstă de numai 10 ani. Copilul era folosit ca intermediar pentru a livra canabis către consumatori, sumele obținute din tranzacții variind între 100 și 1.400 de lei.

În urma perchezițiilor domiciliare efectuate de forțele de ordine, au fost confiscate cantități semnificative de canabis, substanțe cristaline (inclusiv 3CMC și 4CMC), alături de cântare de precizie, grindere și diverse sume de bani. Tribunalul Arad a decis ulterior arestarea preventivă a șapte dintre bărbați, în timp ce femeia a fost plasată în arest la domiciliu. Ancheta rămâne deschisă pentru a stabili întreaga sferă de influență a traficanților.

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