Cu cât ar trebui să crească pensiile de anul viitor. Majorarea depinde de viitorul guvern

În plin scandal politic, pensionarii așteaptă să vadă ce se va întâmpla cu veniturile lor. Aceștia cer ca indexarea pensiilor să se aplice chiar de anul viitor, mai ales în contextul în care scumpirile au redus puterea de cumpărare.
Viitorul guvern va decide dacă pensiile vor crește sau dacă vor rămâne la același nivel pentru al treilea an consecutiv. O nouă înghețare ar însemna o scădere și mai mare a puterii de cumpărare pentru pensionari.
Seniorii cu venituri de până în 3.000 de lei, cei mai afectați de inflație
Specialiștii spun că cei mai afectați de inflație sunt seniorii care au venituri de până în 3.000 de lei. Pentru aceștia, fiecare scumpire se simte mai puternic în bugetul lunar.
Datele arată că pensiile ar trebui indexate cu cel puțin 12%. O astfel de creștere ar ajuta la recuperarea unei părți din puterea de cumpărare pierdută din cauza taxelor și a inflației.
Creșterea pensiilor depinde de viitorul guvern
Decizia privind indexarea pensiilor depinde de viitorul guvern. Dacă executivul Adrian Veștea va trece de votul Parlamentului, rămâne de văzut dacă va găsi bani pentru creșterea veniturilor pensionarilor.
În caz contrar, ar fi al treilea an în care legea pensiilor rămâne pe hârtie și nu se aplică. În acest moment, pensia medie stă pe loc și este cu mult sub valoarea coșului minim de consum.
Pensionarii cu venituri peste 3.000 de lei plătesc CAS și impozit
Pensionarii care au venituri de peste 3.000 de lei plătesc CAS de 10% și impozit pe venit. Practic, veniturile lor sunt taxate de două ori în acest moment.
Rămâne de văzut dacă viitorul guvern va decide indexarea pensiilor sau dacă acestea vor fi menținute din nou la același nivel.