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Efectele în lanț ale scumpirilor, noi majorări ale dobânzilor

Bani

Bani

Scris de Daniel Onescu Publicat: 20 iun. 2026, 08:43

Avertisment despre creșterea prețurilor în zona euro, economia traversează o perioadă de presiune moderată, iar rata inflației ar putea depăși 3% până la finalul anului. Scumpirile pot declanșa efecte în lanț, iar dobânzile ar putea urca din nou, spun experții.

Economia europeană primește un nou avertisment dur din partea Băncii Centrale Europene. Inflația scapă din nou de sub control, iar valul de scumpiri este departe de a se fi încheiat.

Scumpiri în lanți ale prețurilor pe tot parcursul anului

Oficialii Băncii Centrale Europene spun că prețurile vor continua să crească în lanț pe tot parcursul anului, iar efectele se vor vedea în facturi, alimente, servicii și salarii. Mai mult, piețele financiare se așteaptă la noi majorări ale dobânzilor în următoarele luni. Asta înseamnă rate mai mari pentru credite și costuri tot mai ridicate pentru populație și companii.

Chiar dacă tensiunile internaționale s-ar calma, Banca Centrală Europeană avertizează că impactul inflației s-a produs deja și va continua să afecteze economia și în anul 2027.

În aceste condiții, europenii trebuie să se pregătească pentru o perioadă prelungită de scumpiri și bani tot mai puțini în buzunare.

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