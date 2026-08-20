ÎCCJ amână până pe 3 septembrie verdictul în procesul dintre magistrați și Guvern

Publicat 20 aug. 2026, 18:08 Actualizat 20 aug. 2026, 18:12 Sursă Realitatea.Net

Înalta Curte de Casație și Justiție a amânat joi decizia în litigiul dintre magistrați și Guvern privind achitarea unor restanțe salariale de circa 5 miliarde de lei. Noul termen stabilit de instanța supremă pentru pronunțarea hotărârii este 3 septembrie.

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