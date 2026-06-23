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Paradox în aviație: combustibil mai ieftin, dar prețurile biletelor rămân neschimbate

Avion

Avion

Scris deIonuț Nichita
Publicat23 iun. 2026, 08:43
Actualizat23 iun. 2026, 08:44

Companiile aeriene ar putea înregistra economii de zeci de miliarde de dolari în urma scăderii prețului petrolului, determinată de acordul interimar dintre Donald Trump și Iran, însă pasagerii nu ar trebui să se aștepte la reduceri rapide ale prețurilor biletelor de avion.

Analiștii din industrie susțin că operatorii aerieni vor direcționa, cel puțin inițial, aceste economii către refacerea profiturilor afectate de volatilitatea generată de conflictul din Orientul Mijlociu, și nu către ieftinirea biletelor.

Pe piața americană, companiile aeriene au crescut în ultimele luni atât tarifele biletelor, cât și taxele pentru bagaje, însă aceste ajustări nu au reușit să acopere complet creșterea costurilor cu combustibilul.

Datele din industrie arată că prețul combustibilului pentru avioane în Statele Unite a scăzut de la un vârf de 4,88 dolari pe galon la începutul lunii aprilie, până la aproximativ 2,85 dolari pe galon la mijlocul lunii iunie.

Dacă această tendință se menține, industria aeriană americană ar putea economisi anual peste 40 de miliarde de dolari doar din costurile cu combustibilul, fără ca acest lucru să se reflecte imediat în prețul biletelor pentru pasageri.

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