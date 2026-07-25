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Pensionarii care primesc suplimente de până la 600 de lei
Pensionari
Pensionarii cu venituri mici vor primi 600 de lei în plus din luna august. Aproape 900.000 de vârstnici primesc suplimente de la stat pentru a ajunge la pensia minimă garantată de 1.281 de lei.
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