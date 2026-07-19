Sport· 2 min citire

Cupa Mondială 2026. Anglia a cucerit „bronzul” după un meci incredibil cu Franța, în care s-au marcat 10 goluri

Cupa Mondilă 2026

Cupa Mondilă 2026

Scris de Andreea Damian Publicat: 19 iul. 2026, 07:10

Anglia a învins Franța în finala mică a Cupei Mondiale 2026 și obține bronzul, după un meci absolut uluitor la Miami.

Finala mică a Cupei Mondiale a avut o desfășurare incredibilă de scor. Franța – Anglia s-a terminat 4-6, iar ziariștii din Regat consideră că e cel mai nebun meci din istoria întrecerii.

Anglia a umilit Franța în prima repriză, conducând la pauză cu 4-0. Adversarii s-au apropiat la 3-4 și 4-5, dar scorul final a fost stabilit de Jude Bellingham.

Mbappe a ajuns la 10 goluri la actuala ediţie a CM şi la 22 în istoria participărilor sale.

După un meci spectaculos, Anglia s-a impus, scor 6-4, şi a obţinut medaliile de bronz.

FRANȚA: Maignan - Gusto (Kounde - 90+1), Konaté (Upamecano - 46), Lacroix, Theo Hernández (Digne - 46) - Zaïre-Emery, Rabiot - Olise, Cherki (Dembele - 46), Doué (Barcola - 46)- Mbappé. Selecţioner: Didier Deschamps

ANGLIA: Henderson - Quansah (James - 83), Konsa, Guehi (Chalobah - 90+3), Spence - Rice, Eze (Bellingham - 79) - Saka, Rogers, Rashford (Watkins - 46) - Toney (Anderson - 79). Selecţioner: Thomas Tuchel.

A fost ultimul meci al selecţionerului Didier Deschamps la naţionala Franţei. Franţa a fost la a patra sa participare în finala pentru medalia de bronz, după ce a câştigat medalia în 1958 împotriva Germaniei de Vest şi în 1986 împotriva Belgiei, în timp ce în 1982 a pierdut în faţa Poloniei. Anglia a jucat pentru medalia de bronz pentru a treia oară, după ce a pierdut anterior în faţa Italiei în 1990 şi a Belgiei în 2018.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

cupa mondialaFrantaanglia

Urmărește știrile Realitatea de Calarasi și pe Google News

Mai multe știri din Sport

Mai Multe