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Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS: Ștefana și Cristian Samfira, despre greșelile părinților
Publicat26 aug. 2026, 11:23
Actualizat26 aug. 2026, 11:32
Ștefana și Cristian Samfira vorbesc, în premieră la Realitatea PLUS, despre greșelile pe care le fac părinții în creșterea copiilor și despre echilibrul dintre libertate și impunerea propriilor dorințe.
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