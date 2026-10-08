Poliția Locală Călărași a dat peste 250 de amenzi în septembrie

Polițiștii locali din Călărași au aplicat în luna septembrie sancțiuni contravenționale în valoare totală de 59.100 de lei, după ce au constatat 253 de fapte antisociale.
Conform bilanțului Direcției Poliția Locală Călărași pentru perioada 1–30 septembrie 2026, agenții au intervenit la un total de 259 de sesizări. Din acestea, 240 au fost primite prin dispeceratul instituției, iar 19 au fost transmise prin Dispeceratul Inspectoratului de Poliție Județean Călărași.
În cursul lunii, polițiștii locali au legitimat 279 de persoane și au intervenit pentru aplanarea a 34 de stări conflictuale. De asemenea, au emis 87 de invitații la sediul instituției pentru clarificarea unor situații aflate în competența Poliției Locale.
Activitatea contravențională a rezultat în constatarea a 253 de fapte antisociale. Valoarea totală a sancțiunilor aplicate s-a ridicat la 59.100 de lei, potrivit datelor oficiale ale instituției.
Verificări rutiere și măsuri pentru eliberarea domeniului public
Pentru stabilirea conformității cu regulile de circulație pe raza municipiului Călărași, polițiștii locali au verificat 68 de autovehicule cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone. Scopul controalelor a fost verificarea existenței permisului de Liberă Trecere.
În paralel, au fost întocmite 18 notificări pentru identificarea persoanelor care au condus autovehicule implicate în încălcarea legislației rutiere. În luna septembrie, polițiștii locali au identificat și 10 autovehicule care intră sub incidența Legii nr. 421/2002, pentru care au fost demarate procedurile de eliberare a domeniului public.
Intervenții sociale și petiții
Direcția Poliția Locală Călărași a soluționat 13 petiții scrise primite din partea cetățenilor. În două situații distincte, agenții au găsit un portofel conținând documente și bani, respectiv un card bancar, bunuri care au fost ulterior predate proprietarilor.
De asemenea, au fost depistate patru persoane fără adăpost, pentru care au fost aplicate măsurile specifice în vederea instituționalizării.
Mobilizarea la manifestările publice
Luna septembrie a inclus multiple evenimente publice care au necesitat asigurarea ordinii și fluidizarea traficului. Polițiștii locali au intervenit la Târgul de Toamnă 2026, desfășurat în perioada 1–8 septembrie, și la procesiunea cu Icoana Maicii Domnului Făcătoare de Minuni de la Mănăstirea Pângărați, din 3 septembrie.
Echipajele au fost mobilizate și pentru Danubius MotorFest 2026 (11–13 septembrie), Zilele Municipiului Călărași (18–20 septembrie) și Concursul Culinar Pescăresc 2026, desfășurat în Portul Turistic pe 26 septembrie.
Pe 27 septembrie, polițiștii locali au asigurat ordinea în zona Sălii Polivalente „Ion C. Neagu”, cu ocazia partidei de handbal masculin dintre CSM Călărași și CSU Craiova, din etapa a III-a a Diviziei A, Seria A.
Reprezentanții Direcției Poliția Locală Călărași au precizat că activitatea din luna septembrie a fost organizată în funcție de zonele cu risc ridicat de producere a unor fapte antisociale, conform statisticilor și sesizărilor cetățenilor.