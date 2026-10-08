Poliția Locală Călărași a dat peste 250 de amenzi în septembrie

Publicat 8 oct. 2026, 13:00 Sursă Călărași Press

Polițiștii locali din Călărași au aplicat în luna septembrie sancțiuni contravenționale în valoare totală de 59.100 de lei, după ce au constatat 253 de fapte antisociale.

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