Rețelele sociale, restricționate pentru copii în UE. Funcțiile care i-ar putea ține ore întregi online ar putea fi eliminate

Restricțiile privind utilizarea rețelelor sociale de către copii în Uniunea Europeană ar putea intra în vigoare încă din această vară. Un nou raport realizat de experți urmează să fie publicat săptămâna viitoare și va recomanda limitarea accesului minorilor la platformele online.
După ce Australia a devenit prima țară din lume care a interzis accesul minorilor sub 16 ani la rețelele sociale, mai multe state membre ale UE, printre care Danemarca și Grecia, au cerut adoptarea unei măsuri similare. Uniunea Europeană susține că toate variantele sunt analizate, de la o interdicție generală privind accesul copiilor la platformele de socializare până la restricții aplicate doar anumitor servicii și funcții.
Grupul de lucru european va prezenta concluziile în 13 iulie
Grupul de lucru însărcinat de Ursula Von Der Leyen va prezenta recomandările pe acest subiect în 13 iulie. Oficialii europeni insistă însă că, pentru moment, nu a fost luată nicio decizie, iar variantele discutate rămân în analiză.
Von der Leyen a indicat în trecut că susține restricțiile pentru accesul copiilor la rețelele sociale. Un anunț oficial pe această temă ar putea fi făcut în luna septembrie, deși data poate fi schimbată.
„Nu este vorba despre momentul în care copiii sau adolescenții ar avea acces la rețelele sociale, ci mai degrabă despre momentul în care rețelele sociale au acces la copiii și adolescenții noștri”, a declarat Von der Leyen, săptămâna trecută.
Presiuni din partea statelor membre
Șefa Comisiei Europene se confruntă cu presiuni din partea unor state membre, printre care și Franța. Unele țări au început deja să își pregătească propria legislație, însă Bruxelles-ul a cerut Parisului să modifice proiectul de lege, pentru că documentul încălca reglementările Comisiei Europene.
Blocul european vrea să ia măsuri suplimentare pentru protejarea copiilor în mediul online, nu doar pe rețelele sociale. Discuțiile nu se limitează la stabilirea unei vârste minime, ci vizează și modul în care platformele sunt construite și felul în care acestea influențează experiențele copiilor pe internet.
„Indiferent de deciziile luate cu privire la limitele de vârstă, trebuie să abordăm și modelele de afaceri și alegerile de design care modelează zilnic experiențele online ale copiilor”, a declarat pentru AFP comisarul UE pentru protecția consumatorilor, Michael McGrath.
Anumite funcții ar putea fi interzise pentru minori
Comisia Europeană ar putea să nu recomande o interdicție generală a rețelelor sociale. Observatorii amintesc de o comisie germană care a propus, luna trecută, două variante: o vârstă minimă legală de 13 ani, aplicată deja de multe platforme, sau restricții pentru anumite servicii și funcții.
Bruxelles-ul ar putea alege o abordare bazată pe riscuri, prin care să fie interzise funcțiile considerate dăunătoare, în locul unei interdicții directe pentru platforme precum Instagram, Snapchat sau TikTok. Într-un sondaj YouGov publicat joi, majoritatea europenilor chestionați, din țări precum Franța, Germania, Italia, Polonia și Spania, au spus că își doresc ca platformele să elimine funcționalitățile „dăunătoare”, precum derularea nesfârșită și fluxurile de conținut personalizate.
Interdicțiile câștigă tot mai mult sprijin
Interdicțiile privind accesul minorilor la rețelele sociale au câștigat popularitate la nivel mondial. Marea Britanie și Indonezia au luat măsuri similare, iar mai multe state membre ale UE, precum Grecia și Spania, și-au pregătit propriile interdicții. Estonia se opune însă ferm unei astfel de măsuri.
Experții în drepturi digitale susțin că interdicțiile nu sunt soluția potrivită. Aceștia consideră că Uniunea Europeană ar trebui să folosească instrumentele juridice pe care le are deja pentru a face platformele mai sigure pentru copii.
Majoritatea celor chestionați susțin limitarea accesului
Potrivit sondajului YouGov, o majoritate a cetățenilor din Uniunea Europeană susține că minorii nu ar trebui să aibă acces la rețelele sociale până când nu se va demonstra că acestea sunt sigure. Este vorba despre 75% dintre cei 5.100 de adulți chestionați.
Comisia Europeană urmează să publice, înainte de sfârșitul verii, concluziile anchetei privind Facebook și Instagram, platforme deținute de Meta. Investigația analizează modul în care aceste servicii pot genera comportamente de dependență la copii.