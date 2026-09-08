Scandal la o primărie din Timiș: un angajat a fost reținut după ce ar fi lovit un localnic

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 8 sept. 2026, 18:29

Un bărbat de 32 de ani a fost agresat în sediul Primăriei Ohaba Lungă, județul Timiș, după ce venise să reclame starea unei porți de la școala din localitate.

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