Cumul pensie-salariu: Senatul a aprobat tăierea cu 85% a pensiilor de serviciu și militare

Publicat 2 sept. 2026, 16:05 Actualizat 2 sept. 2026, 16:07 Sursă Realitatea.net

Senatul a adoptat tacit proiectul Guvernului care schimbă regulile pentru cumulul pensiei cu salariul în sectorul public. Beneficiarii pensiilor de serviciu sau militare care vor să rămână angajați la stat ar urma să primească doar 15% din pensie pe perioada în care lucrează.

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