Stenograme explozive din dosarul fraților Tate: „Când va avea 18 ani, trecem pe turbo”. Cum ar fi fost recrutată o minoră de 15 ani

Noi stenograme din dosarul fraților Andrew și Tristan Tate arată cum procurorii DIICOT susțin că o minoră ar fi fost atrasă prin metoda „loverboy”, apoi controlată și pusă să producă bani din videochat. Tânăra avea 15 ani în momentul în care ar fi fost recrutată.
Andrew și Tristan Tate au fost trimiși în judecată de DIICOT într-un nou dosar care conține acuzații grave, printre care trafic de minori, spălarea banilor, influențarea declarațiilor și, în cazul lui Andrew Tate, act sexual cu un minor. Dosarul a ajuns la Tribunalul București, iar în rechizitoriu apar numeroase conversații pe care procurorii le folosesc pentru a descrie modul în care una dintre victime ar fi fost atrasă, controlată și exploatată. Potrivit anchetatorilor, tânăra avea doar 15 ani în momentul în care ar fi fost recrutată.
Procurorii susțin că Andrew Tate ar fi folosit metoda cunoscută drept „loverboy”, prin care victima ar fi fost făcută să creadă că se află într-o relație reală de iubire. În timp, spun anchetatorii, declarațiile de afecțiune ar fi fost înlocuite de presiuni, amenințări și control, iar tânăra ar fi ajuns să producă materiale pentru adulți și să facă videochat în beneficiul fraților Tate.
„Sunt cu tine de doi ani. Crezi că nu te iubesc?”
În documentele din dosar apar mai multe mesaje atribuite lui Andrew Tate, prin care acesta ar fi încercat să îi întărească victimei convingerea că între ei există o relație serioasă. Procurorii susțin că aceste mesaje făceau parte din mecanismul prin care tânăra ar fi fost ținută aproape și făcută să creadă că are un viitor alături de el.
„Sunt cu tine de doi ani, trăiesc cu tine full-time, crezi că nu te iubesc?”, îi scria el, potrivit documentului.
Într-o altă conversație apare și mesajul: „Greșit. Știi că te iubesc”. Promisiunile nu se opreau însă la relație, ci includeau și perspectiva unei vieți în care banii nu ar mai fi reprezentat o problemă. „Când datoriile dispar, vom avea atât de mulți bani încât putem face ORICE. Orice vacanță, orice haine, orice mașină”, apare într-un alt mesaj citat de procurori.
Anchetatorii susțin însă că, în realitate, Andrew Tate ar fi avut în aceeași perioadă mai multe relații și ar fi încercat să atragă și alte tinere prin aceeași metodă.
De la declarații de iubire la videochat și control
După câștigarea încrederii victimei, procurorii susțin că aceasta ar fi fost determinată să producă materiale pornografice și să desfășoare activități de videochat. Contul său pe platforma AdultWork ar fi fost creat în noiembrie 2014, când tânăra avea 17 ani și o lună, iar într-o conversație din ianuarie 2015 Andrew Tate îi scria, potrivit rechizitoriului: „Din punct de vedere legal, nu ești suficient de mare să faci asta”.
DIICOT susține că tânăra fusese însă recrutată încă de la vârsta de 15 ani. După ce i-ar fi câștigat încrederea, Andrew Tate ar fi trecut treptat la șantaj emoțional, supraveghere și amenințări, toate folosite, potrivit procurorilor, pentru a o determina să continue activitatea de videochat.
„Dacă pleci acasă chiar și pentru o zi, ești înlocuită”, îi transmitea Andrew Tate, potrivit unei conversații din dosar.
În alte mesaje apar formulări precum „Nu pleci nicăieri decât dacă spun eu că e în regulă” și „nu ai voie să ieși”. Procurorii consideră că aceste discuții arată trecerea de la promisiunile sentimentale la un control tot mai strict asupra victimei.
Procurorii descriu și episoade de violență
Rechizitoriul conține și descrierea unei filmări în care, potrivit DIICOT, Andrew Tate ar fi agresat victima în fața unei camere. Anchetatorii spun că tânăra ar fi fost lovită, trasă de păr și amenințată, iar secvențele video sunt prezentate în dosar ca parte a probelor privind controlul exercitat asupra acesteia.
Într-un fragment al înregistrării, victima spune: „MĂ BATE CÂND NU ASCULT”. Procurorii susțin că Andrew Tate ar fi corectat-o și i-ar fi cerut să folosească o altă formulare, după care ar fi lovit-o și ar fi continuat agresiunea.
La finalul secvenței descrise de anchetatori, Tate ar fi obligat-o să explice în fața camerei de ce este lovită. Victima, despre care procurorii spun că plângea, ar fi răspuns: „PENTRU CĂ NU ASCULT”.
Ce rol îi atribuie procurorii lui Tristan Tate
În rechizitoriu apare și Tristan Tate, despre care anchetatorii susțin că ar fi știut vârsta victimei și modul în care aceasta fusese recrutată. Procurorii afirmă că el ar fi administrat conturile de videochat, ar fi urmărit activitatea tinerei și ar fi participat la gestionarea banilor obținuți.
Una dintre replicile atribuite lui Tristan Tate este: „Când va avea 18 ani, trecem pe turbo”. În alte conversații, acesta ar fi discutat despre veniturile generate de femeile care făceau videochat și despre sumele produse de fiecare dintre ele.
„Au intrat 15.000 de la toate trei fetele”, apare într-un schimb de mesaje din 2019 inclus în rechizitoriu.
Procurorii spun că frații Tate ar fi păstrat 80% din bani
Potrivit DIICOT, Andrew și Tristan Tate ar fi obținut împreună peste 1,25 milioane de dolari din exploatarea victimei recrutate la 15 ani. Procurorii susțin că aproximativ 80% din veniturile obținute din videochat ar fi rămas la cei doi frați, în timp ce tinerei i-ar fi revenit aproximativ 20%.
Anchetatorii mai spun că victima ar fi fost transportată în repetate rânduri din Marea Britanie în România și cazată în locuințe din Voluntari, Tunari și Pipera, unde activitatea ar fi continuat. În dosar există și o altă acuzație potrivit căreia Andrew Tate ar fi întreținut în mod repetat relații sexuale cu o fată de 15 ani, faptă pentru care a fost trimis în judecată pentru act sexual cu un minor în formă continuată.
DIICOT cere și confiscarea a patru mașini de lux, evaluate la aproximativ 825.000 de euro, precum și a echivalentului celor peste 1,25 milioane de dolari despre care procurorii susțin că provin din exploatarea victimei.
Frații Tate au negat în mod repetat acuzațiile penale formulate împotriva lor. Toate acuzațiile din noul rechizitoriu urmează să fie analizate de instanță.