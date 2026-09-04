Advertising
Social· 1 min citire
Afacerea cu vize de flotant: până la 1500 lei pentru o adresă fictivă. Părinții, constrânși să cumpere pentru înscrierea copiilor la școli
Publicat4 sept. 2026, 10:00
SursăRealitatea PLUS
Vizele de flotant au ajuns să fie vândute la vedere pe internet, iar o adresă în acte poate costa până la 1.500 de lei. Proprietarii își oferă locuințele pentru cei care au nevoie de o reședință fictivă, iar tranzacțiile sunt negociate direct, inclusiv pentru părinții care încearcă să își înscrie copiii la școli din zonele dorite.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 13:47O oră în plus de sedentarism prelungit, asociată cu un risc cu 9% mai mare de deces prin cancer. Ce arată un nou studiu
- 13:35ANPC: Amenzi de peste 3,6 milioane de lei în urma controalelor derulate în perioada 31 august - 4 septembrie
- 13:28DESTINAȚII DE WEEKEND: sfârșit de săptămână în București și în țară
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Calarasi și pe Google News