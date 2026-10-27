Via Danubiana ajunge la Călărași: 145 de kilometri de traseu ecoturistic și peste 40 de obiective de vizitat
Via Danubiana ajunge la Călărași
Via Danubiana ajunge în județul Călărași cu 145 km de traseu ecoturistic și peste 44 de atracții naturale, istorice și culturale de descoperit.
Județul Călărași își consolidează potențialul turistic prin includerea în traseul ecoturistic Via Danubiana. Extinderea adaugă 145 de kilometri de-a lungul Dunării și pune în valoare peste 44 de obiective naturale, istorice și culturale, oferind noi oportunități pentru promovarea turismului în sudul României.
Anunțul a fost făcut luni, 26 octombrie 2026, de Asociația MaiMultVerde, organizația care dezvoltă proiectul Via Danubiana. După județele Giurgiu și Teleorman, Călărași devine al treilea județ inclus în acest amplu traseu dedicat descoperirii patrimoniului dunărean.
Noul segment se desfășoară între localitățile Căscioarele și Borcea și traversează zone cu peisaje naturale, lacuri, păduri, sate tradiționale și monumente care reflectă istoria comunităților de pe malul Dunării.
Via Danubiana, o nouă oportunitate pentru turismul din Călărași
Cunoscut în special pentru activitățile agricole și poziționarea sa geografică, județul Călărași dispune de numeroase resurse naturale și culturale care pot atrage turiști interesați de experiențe în aer liber, istorie și tradiții locale.
Prin extinderea Via Danubiana, aceste obiective sunt reunite într-un traseu care încurajează explorarea regiunii și promovarea unor destinații mai puțin cunoscute.
Printre cele peste 44 de atracții turistice incluse în proiect se numără:
Iezerul Călărași – arie naturală protejată, importantă pentru diversitatea speciilor de păsări;
Lacul Gălățui – o destinație potrivită pentru observarea păsărilor și admirarea peisajelor;
Ostrovul Ciocănești – zonă naturală cu habitate valoroase;
Muzeul Dunării de Jos – instituție care păstrează și promovează patrimoniul istoric și cultural al regiunii;
Muzeul Civilizației Gumelnița din Oltenița – dedicat uneia dintre cele mai importante culturi preistorice din spațiul european;
Colecția Muzeală Etnografică Dunărica din Chirnogi – un spațiu în care sunt conservate peste 2.000 de obiecte tradiționale;
Portul turistic Călărași – un punct de atracție pentru plimbări și activități de recreere pe malul Dunării.
Traseul poate fi explorat prin activități precum drumețiile, cicloturismul, fotografia de natură, pescuitul și observarea faunei sălbatice.
Municipiul Călărași, un punct de plecare pentru descoperirea Dunării
Municipiul Călărași ocupă un loc important în promovarea traseului Via Danubiana, datorită accesului la Dunăre și diversității obiectivelor turistice și culturale.
Vizitatorii pot include în itinerariul lor portul turistic, zona de promenadă de pe malul fluviului, Muzeul Dunării de Jos, Muzeul Municipal și Centrul Cultural Poșta Veche.
În apropiere, zona Iezerului Călărași oferă posibilități pentru turismul de natură și observarea păsărilor, fiind un punct de interes pentru cei care preferă destinațiile mai puțin aglomerate.
Prin promovarea acestor obiective într-un circuit turistic mai amplu, județul poate deveni o alegere atractivă pentru excursii de weekend și călătorii dedicate descoperirii patrimoniului dunărean.
Două borne turistice marchează extinderea traseului
Includerea județului Călărași în Via Danubiana a fost marcată prin inaugurarea a două borne turistice, în cadrul unor evenimente organizate în perioada 20–24 octombrie 2026.
Prima bornă a fost amplasată la Chirnogi, iar cea de-a doua în Parcul Central din municipiul Călărași.
La activități au participat aproximativ 70 de persoane, printre care reprezentanți ai comunităților locale, jurnaliști, creatori de conținut și reprezentanți ai autorităților.
Programul a inclus tururi ghidate, prezentări despre biodiversitatea zonei și vizite la obiective de patrimoniu. Totodată, la Centrul Cultural Poșta Veche a fost deschisă o expoziție fotografică dedicată traseului Via Danubiana, anunțată ca fiind disponibilă pentru vizitare până la 7 noiembrie 2026.
Cum poate contribui Via Danubiana la dezvoltarea economiei locale
Extinderea traseului ecoturistic nu înseamnă doar promovarea unor peisaje și obiective turistice, ci și o posibilă sursă de dezvoltare economică pentru localitățile riverane Dunării.
Creșterea numărului de vizitatori poate genera oportunități pentru pensiuni, restaurante, ghizi locali, producători și mici afaceri care valorifică tradițiile și specificul gastronomic al zonei.
În același timp, promovarea patrimoniului natural poate contribui la creșterea interesului pentru protejarea biodiversității și conservarea identității culturale a comunităților dunărene.
Proiectul nu presupune construirea unei infrastructuri turistice complet noi, ci valorificarea drumurilor și a rutelor existente prin cartografiere, marcaje și promovarea obiectivelor de interes.
Astfel, Via Danubiana poate facilita accesul turiștilor la destinații mai puțin cunoscute și poate încuraja dezvoltarea unor forme de turism responsabile, adaptate specificului local.
Via Danubiana, un traseu de 1.075 de kilometri de la Baziaș la Sulina
Inițiativa dezvoltată de Asociația MaiMultVerde urmărește realizarea unui traseu ecoturistic de aproximativ 1.075 de kilometri, de la Baziaș, în vestul țării, până la Sulina, la Marea Neagră.
Proiectul vizează 12 județe riverane Dunării și își propune să conecteze destinații naturale, culturale și istorice de-a lungul fluviului.
Odată cu includerea județului Călărași, traseul cuprinde 327 de kilometri în județele Giurgiu, Teleorman și Călărași, potrivit informațiilor prezentate de organizatori.
Pentru Călărași, această integrare reprezintă o oportunitate de promovare la nivel național și de atragere a vizitatorilor interesați de natură, istorie și tradiții locale.
Dunărea rămâne unul dintre principalele repere geografice și identitare ale județului. Prin Via Danubiana, patrimoniul dunărean poate căpăta o vizibilitate mai mare, iar turismul poate deveni un factor important pentru dezvoltarea comunităților locale.
Cei care doresc să descopere traseul pot consulta gratuit hărțile GPS, rutele și Ghidul Călătorului pe site-ul oficial viadanubiana.ro.
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