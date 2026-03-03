Baschet. România a învins Portugalia, în preliminariile Cupei Mondiale

Sursă: realitatea.net

Echipa naționala masculină de baschet a României a învins reprezentativa Portugaliei, cu scorul de 101-96, luni seara, în Pitești Arena, în Grupa B a preliminariilor Cupei Mondiale din 2027.

Tricolorii au obținut prima lor victorie în grupă, după trei eșecuri.

Portugalia conducea cu 96-95 când mai erau 34 de secunde, dar jucătorii antrenați de Mihai Silvășan au marcat ultimele șase puncte ale meciului, prin Daron Russell, Mihai Măciucă și Nandor Kuti.

Cu 21 de puncte, 2 recuperări și 1 pasă decisivă, jucătorul Coronei Brașov Mihai Măciucă a avut o evoluție consistentă pentru tricolori în cele 29 de minute pe parchet. Americanul naturalizat Daron Russell a fost cel mai bun marcator al României, cu 29 de puncte, 6 pase decisive.

În alt meci, luni seara, Grecia, medaliată cu bronz la EuroBasket 2025, a învins formația Muntenegrului cu scorul de 79-65, la Podgorica. Grecia ocupă primul loc, cu 7 puncte, urmată de Portugalia, 6 puncte, Muntenegru, 6 puncte, România, 5 puncte. Primele trei clasate se vor califica în faza a doua a preliminariilor.

România va juca ultimele jocuri la vară, pe 2 iulie acasă cu Grecia și pe 5 iulie în deplasare cu Muntenegru.