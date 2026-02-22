Fotbal: Rapid, victorioasă în derbyul cu Dinamo, în Superligă

Rapid București a învins-o pe Dinamo București cu scorul de 2-1 (2-0), sâmbătă seara, pe Arena Națională din Capitală, într-un derby desfășurat în etapa a 28-a a Superligii de fotbal.

Andrei Borza (30) și Daniel Paraschiv (34), la primul său gol în tricoul Rapidului, au marcat golurile gazdelor, în timp ce pentru Dinamo a punctat Raul Opruț (90+6).

Dinamo a avut o posesie covârșitoare (74%), dar dominarea sa a fost sterilă, trimițând primul șut pe poartă abia în min. 75, prin Alexandru Musi.



Rapid a avut prima ocazie prin Răzvan Onea (8), al cărui șut la colțul scurt a fost respins de Davis Epassy.

Dinamo a marcat în min. 14, prin Alberto Soto, din centrarea lui Musi, dar golul a fost anulat la solicitarea arbitrajului video, după un fault prealabil al lui Andrei Mărginean la Paraschiv.



Borza a deschis scorul (30), cu un șut la colțul lung, după o pasă a lui Olimpiu Moruțan. Rapid a marcat imediat și golul al doilea, prin Daniel Paraschiv (34), care a reluat mingea respinsă de Nikita Stoinov la șutul lui Alexandru Dobre.

În repriza secundă, Musi a tras bine la poartă (59), dar mingea a fost deviată de Alexandru Pașcanu în corner.



Elvir Koljic a creat și el pericol la poarta lui Epassy (77), dar mingea trimisă cu capul s-a dus pe lângă poartă.

Dinamo a avut o ocazie bună de a reduce din diferență în min. 86, când Mamoudou Karamoko a șutat din marginea careului, dar Marian Aioani a respins salvator.



Golul lui Dinamo a fost marcat de fundașul Opruț (90+6), cu un șut de la 10 metri, după o minge oprită de Eddy Gnahore.



În minutul 47, jocul a fost întrerupt circa trei minute, după ce un bulgăre aruncat din tribună l-a lovit în cap pe Aioani.

La meci au asistat 13.728 spectatori.



Cele două echipe s-au întâlnit în principala competiție internă de 121 de ori, de 43 de ori au câștigat giuleștenii, de 50 de ori s-au impus dinamoviștii, iar alte 28 de partide s-au terminat la egalitate, potrivit LPF. Cu Rapid echipă gazdă, în 61 de jocuri, a obținut 26 de victorii, 14 au fost remize, iar Dinamo a obținut 21 de succese.



Dinamo a reușit ultima sa victorie cu Rapid pe 11 aprilie 2015, 2-0, pe teren propriu.



Rapid avea un singur succes în ultimele patru etape în acest sezon, un egal și două eșecuri. Dinamo era neînvinsă de șase etape, în care obținuse patru victorii.



În tur, Rapid s-a impus cu 2-0.